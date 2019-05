Hinweis

Vor Bekanntgabe der offiziellen Ergebnisse in den EU-Staaten veröffentlicht infratest dimap am Wahlabend und in der Wahlnacht schrittweise Trends zu den einzelnen Ländern. Die Basis dafür variiert. Teilweise handelt es sich um nationale Exit Polls, teilweise um den Durchschnitt verschiedener Exit Polls und teilweise um Zwischenstände der laufenden Auszählung.